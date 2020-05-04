Посли G7 пригрозили Україні втратою підтримки у разі звільнення Ситника. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n137674-posly-g7-zagrojuut-ukrayini-vtratou-mijnarodnoyi-pidtrymky-u-razi-zvilnennya-sytnyka.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні залишається однією із головних проблем. Україна втратить міжнародну підтримку з боку країн G7, якщо будуть прийняті зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Зокрема мова йде про законопроект № 3133 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах». Даний законопроект дає можливість звільнити з займаної посади директора НАБУ Артема Ситника.

Ухвалення законодавства, яке порушує незалежність антикорупційних інституцій, загрожує правильному вектору реформування України, а також може вплинути на бажання міжнародної спільноти надавати підтримку нашій країні. Таку заяву в Twitter зробила група послів країн G7 в Україні.

У повідомленні сказано, що США, Євросоюз, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Італія продовжують підтримувати відомства в Україні, які займаються боротьбою з корупцією.

На думку послів, боротьба з корупцією була однією із головних вимог українського суспільства під час Революції гідності. Мало того, ця вимога залишається актуальною і зараз.

Як відомо, законопроект № 3133 передбачає процедуру звільнення з посади в правоохоронних органах осіб, щодо яких було складено протокол про корупцію.

Як раніше писав «Ракурс», комітет Верховної Ради наприкінці квітня підтримав законопроект про звільнення директора НАБУ Ситника.