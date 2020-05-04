Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський втрачає підтримку своїх виборців.

Зеленський досі лідирує серед потенційних учасників наступних виборів президента, однак зі значно нижчими відсотками підтримки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології із 17 по 25 квітня методом телефонного опитування.

Якщо би президентські вибори відбувалися наприкінці квітня, то за Зеленського проголосували би 27,7% опитаних (42,6% серед тих, хто вже визначився з вибором).

На другому місті — екс-президент Петро Порошенко. Його на виборах готові підтримати 9,7% опитаних (14,9% серед тих, хто визначився).

За нардепа від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка готові проголосувати 8% опитаних (12,2% серед тих, хто визначився).

Четверту сходинку посідає лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 6,3% (9,7% тих, хто визначився).

Також у п’ятірці лідерів — Ігор Смешко. За нього наприкінці квітня готові були проголосувати 4,1% опитаних (6,4% серед тих, хто визначився).

Водночас Зеленський очолює рейтинг українських політиків за рівнем довіри до них. Лише йому довіряють понад 57% опитаних, а не довіряють 37%. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 24 по 29 квітня методом телефонного інтерв’ю.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 34%, а не довіряють — 37%. Лідеру партії «Голос» Святославу Вакарчуку довіряють 20%, у той час як не довіряють — 64%.

Бойку довіряють 19%, а не довіряють — 66%, Тимошенко довіряють 18,5% і не довіряють — 74%, а Порошенку — 18% і 77% відповідно.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, більшість виборців також підтримує провладну партію «Слуга народу».