Заседание ВРУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n137742-rada-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-7-maya-goncharenko.html

Ракурс

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится в ближайший четверг, 7 мая.

Инициатором заседания является политсила «Европейская солидарность». Впервые сессия состоится по требованию оппозиции. Она собрала подписи 157 народных депутатов, среди них — четыре представителя «Слуги народа». Об этом 5 мая сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

По информации нардепа, в повестке дня законопроекты № 3376 и № 3380 о социальной защите медицинских работников, в том числе об обязательном государственном страховании медиков на случай заражения или смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что оппозиционные фракции и группы, к которым также присоединились несколько депутатов из «Слуги народа», собрали необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

Народный депутат Петр Порошенко заявил, что парламент рассмотрит три законопроекта. Первый предусматривает выплату медработнику 200 тыс. грн страховки в случае заболевания и 1,5 млн грн в случае его смерти. Второй касается тест-систем, а третий — выплаты надбавок к заработным платам медработникам, привлеченным к противоэпидемическим мерам.

Напомним, народные депутаты от «Слуги народа» заявляли, что внеочередное заседание парламента состоится 12 мая, а на этой неделе ВР не будет собираться.