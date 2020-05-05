Погода в Украине. Фото: Pexels

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Погода в Украине 5 мая вновь ухудшится. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и сильном ветре до 15−20 м/с. Непогода накроет почти все области Украины.

Погода в Киеве 5 мая: сегодня в столице будет тепло, температура поднимется до +19°, однако ожидаются сильные ливни и грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ливни с грозами также накроют северные, южные и восточные области Украины. Они усилятся градом в восточных, Сумской и Запорожской областях.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время грозы:

Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;

Автомобиль нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду;

Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии;

Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении;

Держитесь места, где низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель больше всего проводят разряд электричества, меньше всего — ива, клен и кусты;

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество;

Нельзя купаться в водоемах во время грозы;

Не звоните с мобильного телефона. Нужно его немедленно выключить, ведь существует большая угроза попадания молнии.

Также сегодня в южных областях и на Сумщине ожидается шквалистый ветер до 15−20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности. Кроме того, 5 мая в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, вчера мощный ливень затопил Киев, улицы столицы превратились в реки.