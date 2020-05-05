Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137711-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-sylni-zlyvy-z-grozamy-ta-shkvalnyy-viter-karta.html

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Погода в Україні 5 травня знову погіршиться. Синоптики попереджають про зливи з грозами та сильний вітер до 15−20 м/с. Негода накриє майже всі області України.

Погода у Києві 5 травня: сьогодні у столиці буде тепло, температура підніметься до +19°, проте очікуються сильні зливи та грози. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зливи з грозами також накриють північні, південні та східні області України. Вони посиляться градом у східних, Сумській та Запорізькій областях.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час грози:

Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу;

Автомобіль не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;

Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки;

Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні;

Тримайтеся місця, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше — верба, клен та кущі;

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику;

Не можна купатися у водоймах під час грози;

Не телефонуйте з мобільного телефону. Треба його негайно вимкнути, адже є велика загроза влучання блискавки.

Також сьогодні у південних областях та на Сумщині очікується шквальний вітер до 15−20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпечності. Окрім того, 5 травня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, вчора потужна злива затопила Київ, вулиці столиці перетворилися на річки.