Карантин в Верховной Раде. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137767-arahamiya-predlagaet-s-18-maya-otmenit-karantin-v-verhovnoy-rade.html

Ракурс

Карантин в Верховной Раде может быть снят 18 мая. Соответствующее постановление зарегистрировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Данное постановление предполагает, что парламент должен восстановить работу согласно календарному плану третьей сессии с 18 мая 2020 года. Постановление опубликовано на сайте Верховной Рады.

В документе предлагается признать утратившим силу п. 1 постановления Верховной Рады «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина».

Как известно, согласно календарному плану третьей сессии, во вторник, 18 мая, запланировано проведение очередного заседания Верховной Рады.

Как ранее писал «Ракурс», нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что парламент соберется на внеочередное заседание 7 мая. Инициатором внеочередного заседания Верховной Рады выступила «Европейская солидарность».