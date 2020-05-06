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Погода в Украине: синоптики предупреждают о грозах, в Карпатах — снег (КАРТА)https://racurs.ua/n137766-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-preduprejdaut-o-grozah-v-karpatah-sneg-karta.htmlРакурс
Погода в Украине сегодня снова будет дождливой. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, в Карпатах ожидается мокрый снег с дождем.
Погода в Киеве 6 мая будет пасмурной, днем пройдет дождь. Температура днем поднимется до +16°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
На востоке и юге страны сегодня ожидаются ливни с грозами. Непогода накроет Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье, а также Донбасс, Харьковскую и Днепропетровскую области. Также в этих регионах сегодня ожидается штормовой ветер до 15−20 м/с. При этом температура днем там поднимется до +20°.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время грозы:
- Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
- Автомобиль нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду;
- Нельзя прятаться от ливня под деревом — оно притягивает молнии;
- Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
- Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении;
- Держитесь места, где низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель больше всего проводят разряд электричества, меньше всего — ива, клен и кусты;
- Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество;
- Нельзя купаться в водоемах во время грозы;
- Не звоните с мобильного телефона. Нужно его немедленно выключить, ведь существует большая угроза попадания молнии.
В Карпатах синоптики прогнозируют сегодня значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также в горах сегодня ожидается штормовой ветер до 20 м/с.