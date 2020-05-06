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Погода в Украине. Фото: Pexels

Погода в Украине: синоптики предупреждают о грозах, в Карпатах — снег (КАРТА)

6 мая 2020, 08:30
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Погода в Украине сегодня снова будет дождливой. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, в Карпатах ожидается мокрый снег с дождем.

Погода в Киеве 6 мая будет пасмурной, днем пройдет дождь. Температура днем поднимется до +16°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На востоке и юге страны сегодня ожидаются ливни с грозами. Непогода накроет Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье, а также Донбасс, Харьковскую и Днепропетровскую области. Также в этих регионах сегодня ожидается штормовой ветер до 15−20 м/с. При этом температура днем там поднимется до +20°.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр



Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время грозы:

  • Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
  • Автомобиль нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду;
  • Нельзя прятаться от ливня под деревом — оно притягивает молнии;
  • Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
  • Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении;
  • Держитесь места, где низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель больше всего проводят разряд электричества, меньше всего — ива, клен и кусты;
  • Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество;
  • Нельзя купаться в водоемах во время грозы;
  • Не звоните с мобильного телефона. Нужно его немедленно выключить, ведь существует большая угроза попадания молнии.

В Карпатах синоптики прогнозируют сегодня значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также в горах сегодня ожидается штормовой ветер до 20 м/с.


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