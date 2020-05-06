Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137766-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-grozy-v-karpatah-snig-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні знову буде дощовою. Синоптики попереджають про зливи з грозами, в Карпатах очікується мокрий сніг із дощем.

Погода в Києві 6 травня буде похмурою, вдень пройде дощ. Температура вдень підніметься до +16°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На сході і півдні країни сьогодні очікуються зливи з грозами. Негода накриє Одесу, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, а також Донбас, Харківську і Дніпропетровську області. Також в цих регіонах сьогодні очікується штормовий вітер до 15−20 м/с. Водночас температура вдень там підніметься до +20°.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час грози:

Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу;

Автомобіль не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;

Не можна ховатися від зливи під деревом — воно притягує блискавки;

Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні;

Тримайтеся місця, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше — верба, клен та кущі;

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику;

Не можна купатися у водоймах під час грози;

Не телефонуйте з мобільного телефону. Треба його негайно вимкнути, адже є велика загроза влучання блискавки.

У Карпатах синоптики прогнозують сьогодні значні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Також в горах сьогодні очікується штормовий вітер до 20 м/с.