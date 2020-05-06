Війна на Донбасі: окупанти обстріляли ділянку розведення, поранені двоє бійців ЗСУ

Війна на Донбасі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n137765-viyna-na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-dilyanku-rozvedennya-poraneni-dvoie-biyciv-zsu.html

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Війна на Донбасі триває. За минулу добу окупанти здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України. Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один — бойове травмування. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що 5 травня бойовики цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 «Богданівка-Петрівське» з мінометів калібру 82 мм.

За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів. Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомлялося, на окупованому Донбасі в полоні проросійських бойовиків перебувають 214 громадян України. Список полонених формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань.