Завтра День святого Юрія. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n137764-zavtra-narodne-svyato-uriyiv-den-istoriya-i-tradyciyi.html

Ракурс

Юріїв день відзначають православні віряни 6 травня.

Назва свята походить від імені святого Георгія Побідоносця, який у народі зазвичай називався Єгором або Юрієм. Великомученик Георгій був сином багатих батьків, які виховали його в християнській вірі. Під час служби у війську він виділявся серед інших воїнів своєю хоробрістю і фізичною силою. Він був небайдужим до християн, допомагав бідним та рабам. Згодом він оголосив себе християнином за що був покараний ув’язненням та тортурами. Під час страждань він не переставав прославляти Господа. Після смерті був зарахований до лику святих.

В Юріїв день традиційно віряни просять у святого захисту від бід та негоди, хорошого врожаю. У народі кажуть, що в цей день роса володіє цілющою силою. Якщо її зібрати до сходу сонця, то можна використовувати цілющу вологу для лікування хвороб.

Також цього дня предки слухали воду з криниць. Якщо нічого не було чути, то зима повинна була бути теплою й короткою. Морозна зима обіцяла бути в тому випадку, якщо з криниці чули плюскіт води.

Крім того, Юрія вважали захисником корів. Тому цього дня в Україні прийнято виганяти на пасовиська худобу з різними обрядами. Предки вважали, що не можна нічого в’язати у день Юрія і навіть просто тримати в руках вироби з вовни, оскільки «вовки всіх овець в отарі перегризуть». Не рекомендувалося кричати й лаятися увесь день, бо може вразити блискавка.

Народні прикмети на 6 травня:

Тепла погода на Юрія — скоро літо настане.

Сильний дощ на Юрія — трави багато виросте.

Нагадаємо, 30 квітня православна церква шанувала преподобного Зосима, ігумена Соловецького. Він вважався заступником бджільництва, тож цього дня було прийнято вивозити бджіл на пасіки й виставляти вулики на первоцвіт.