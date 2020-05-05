Завтра День святого Юрия. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Юрьев день отмечают православные верующие 6 мая.

Название праздника происходит от имени святого Георгия Победоносца, который в народе обычно назывался Егором или Юрием. Великомученик Георгий был сыном богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Во время службы в армии он выделялся среди остальных воинов своей храбростью и физической силой. Он был неравнодушным к христианам, помогал бедным и рабам. Впоследствии он объявил себя христианином, за что был наказан заключением и пытками. Во время страданий он не переставал прославлять Господа. После смерти был причислен к лику святых.

В Юрьев день традиционно верующие просят у святого защиты от бед и непогоды и хорошего урожая. В народе говорят, что в этот день роса обладает целебной силой. Если ее собрать до восхода солнца, то можно использовать целебную влагу для лечения болезней.

Также в этот день предки слушали воду из колодцев. Если ничего не было слышно, то зима должна была быть теплой и короткой. Морозная зима была возможна в том случае, если из колодца слышали плеск воды.

Кроме того, Юрия считали защитником коров. Поэтому в этот день в Украине принято выгонять на пастбища скот с различными обрядами. Предки считали, что нельзя ничего вязать в день Юрия и даже просто держать в руках изделия из шерсти, поскольку «волки всех овец в отаре перегрызут». Не рекомендовалось кричать и ругаться весь день, потому что такого человека может ударить молния.

Народные приметы на 6 мая:

Теплая погода на Юрия — скоро лето наступит.

Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.

Напомним, 30 апреля православная церковь почитала преподобного Зосима, игумена Соловецкого. Он считался покровителем пчеловодства, поэтому в этот день было принято вывозить пчел на пасеки и выставлять ульи на первоцвет.