Обмен пленными. Фото: канал 24

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На оккупированном Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 214 граждан Украины.

Такие данные относительно незаконно лишенных свободы в оккупированных районах Луганской и Донецкой областях указаны по состоянию на 30 апреля 2020 года. Об этом 5 мая сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос «Радіо Свобода».

По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишены свободы 214 человек, — говорится в сообщении.

Силовики добавили, что список пленных формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными с боевиками ЛДНР. В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно содержались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в списках на обмен пленными находятся около 200 человек, однако точное их количество станет известно только после проведения полной верификации, в том числе и останков людей.