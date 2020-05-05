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Обмін полоненими. Фото: канал 24

У СБУ назвали число українців, які перебувають у полоні бойовиків ОРДЛО

5 тра 2020, 22:20
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На окупованому Донбасі в полоні проросійських бойовиків перебувають 214 громадян України.

Такі дані щодо незаконно позбавлених волі в окупованих районах Луганської та Донецької областях вказані станом на 30 квітня 2020 року. Про це 5 травня повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб, — йдеться в повідомленні.

Силовики додали, що список полонених формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань.



Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими із бойовиками ЛДНР. В Україну вдалося повернути 20 українських громадян, які незаконно утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Раніше віце-прем'єр-міністр — міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що у списках на обмін полоненими перебувають близько 200 осіб, проте точна їхня кількість стане відомою лише після проведення повної верифікації, зокрема й останків людей.


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