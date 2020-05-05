Море фотографують. Фото: static.360tv.ru

https://racurs.ua/ua/n137762-instagram-zaboronyv-korystuvacham-dyvytysya-na-more-foto.html

Ракурс

Інстаграм обмежив перегляд фото і відео з хештегом #море, бо це нібито може завдати шкоди здоров’ю.

Можливо, в алгоритми соціальної мережі закралася помилка, через яку додаток відмовляється показувати публікації з хештегом #море. Користувачі замість зображення моря отримують повідомлення, що ці світлини «часто спонукають до поведінки, яка може завдати шкоди здоров’ю або навіть призвести до смерті».

Наразі це спостерігається в україномовному та російськомовному Instagram. При цьому на фото моря з хештегом іншими мовами можна дивитися без будь-яких обмежень — у відкритому доступі залишаються дописи з хештегом #sea.

Тим часом Telegram-канал BitukMedia опублікував знімки з веб-камер з українських пляжів. На знімках видно, що деякі пляжі люди все-одно відвідують попри карантин.

Нагадаємо, у січні соцмережа Instagram оголосила війну фотознімкам, які були оброблені за допомогою графічних редакторів. Подібні фото вже визначаються як недостовірний контент.