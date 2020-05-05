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Ракурс
Море фотографують. Фото: static.360tv.ru

Instagram заборонив користувачам дивитися на море (ФОТО)

5 тра 2020, 21:45
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Інстаграм обмежив перегляд фото і відео з хештегом #море, бо це нібито може завдати шкоди здоров’ю.

Можливо, в алгоритми соціальної мережі закралася помилка, через яку додаток відмовляється показувати публікації з хештегом #море. Користувачі замість зображення моря отримують повідомлення, що ці світлини «часто спонукають до поведінки, яка може завдати шкоди здоров’ю або навіть призвести до смерті».

Наразі це спостерігається в україномовному та російськомовному Instagram. При цьому на фото моря з хештегом іншими мовами можна дивитися без будь-яких обмежень — у відкритому доступі залишаються дописи з хештегом #sea.

Тим часом Telegram-канал BitukMedia опублікував знімки з веб-камер з українських пляжів. На знімках видно, що деякі пляжі люди все-одно відвідують попри карантин.

Фотознімки моря: Telegram-канал BitukMedia

Фотознімки моря: Telegram-канал BitukMedia

Фотознімки моря: Telegram-канал BitukMedia

Фотознімки моря: Telegram-канал BitukMedia

Фотознімки моря: Telegram-канал BitukMedia



Фотознімки моря: Telegram-канал BitukMedia

Нагадаємо, у січні соцмережа Instagram оголосила війну фотознімкам, які були оброблені за допомогою графічних редакторів. Подібні фото вже визначаються як недостовірний контент.

Джерело: Ракурс


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