Онлайн школу в Україні розвиватимуть. Фото: zik.ua

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Онлайн-школа в Україні буде розвиватися і після карантину. Дистанційне навчання стане у нагоді, якщо школи у майбутньому закриватимуться на сезонний карантин.

З нового навчального року школи можуть перейти до змішаного типу освіти, що коли частина навчального процесу проходитиме в онлайн-режимі. Про це у своєму блозі написав глава комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає прес-служба «Слуги народу».

За словами нардепа, весь навчальний рік буде відзнятий на відео, а онлайн-уроки будуть у вільному доступі на єдиній безкоштовній електронній платформі. Учням буде достатньо лише дізнатися у вчителя тему уроку і, перебуваючи вдома з температурою, увімкнути комп’ютер і подивитись урок.

Крім того, в Україні хочуть створити інклюзивну онлайн-школу. Освітяни вже розпочали робити уроки для дітей з порушенням зору — з тифлоперекладом. Титрування для дітей з порушенням слуху і сурдопереклад вже додаються до створених уроків.

Бабак додав, що реформа освіти може передбачати й створення електронних щоденників. Батьки в будь-який момент можуть переглянути успіхи дитини в школі.

Це буде ціла система з даними про уроки, успішність та відвідування дітей. Але вона матиме різні рівні доступу. Тобто не буде такого, що кожен зайшов і все про всіх дізнався. Батьки дивляться за своєю дитиною, дитина дивиться за своїми успіхами та успіхами свого класу, вчитель — за класами, в яких він викладає, а от директор — це єдина людина, яка зможе дивитися за успішністю всіх, — додав нардеп.

Нагадаємо, новий навчальний рік в Україні розпочнеться із дотриманням заходів безпеки для боротьби з китайським коронавірусом. В уряді розробляють протокол безпеки, який може бути введений з 1 вересня.