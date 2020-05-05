Онлайн школу в Украине будут развивать. Фото: zik.ua

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Онлайн-школа в Украине будет развиваться и после карантина. Дистанционное обучение пригодится, если школы в будущем будут закрываться на сезонный карантин.

С нового учебного года школы могут перейти к смешанному типу образования, когда часть учебного процесса будут проходить в онлайн-режиме. Об этом в своем блоге написал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс-служба «Слуги народа».

По словам нардепа, весь учебный год будет отснят на видео, а онлайн-уроки будут в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе. Ученикам будет достаточно лишь узнать у учителя тему урока и, находясь дома с температурой, включить компьютер и посмотреть урок.

Кроме того, в Украине хотят создать инклюзивную онлайн-школу. Педагоги уже начали делать уроки для детей с нарушением зрения — с тифлопереводом. Титрование для детей с нарушением слуха и сурдоперевод уже добавляют к созданным урокам.

Бабак добавил, что реформа образования может предусматривать и создание электронных дневников. Родители в любой момент могут пересмотреть успехи ребенка в школе.

Это будет целая система с данными об уроках, успеваемости и посещения детей. Но она будет иметь разные уровни доступа. То есть не будет такого, что каждый зашел и все про всех узнал. Родители смотрят за своим ребенком, ребенок смотрит за своими успехами и успехами своего класса, учитель — по классам, в которых он преподает, а вот директор — это единственный человек, который сможет смотреть за успеваемостью всех, — добавил нардеп.

Напомним, новый учебный год в Украине начнется с соблюдением мер безопасности для борьбы с китайским коронавирусом. В правительстве разрабатывают протокол безопасности, который может быть введен с 1 сентября.