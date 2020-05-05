Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137760-v-sluge-naroda-soobschili-budut-li-testirovat-uchenikov-na-koronavirus-pered-1-sentyabrya.html

Ракурс

Новый учебный год в Украине начнется с соблюдением мер безопасности для борьбы с китайским коронавирусом.

Очень важно соблюдать все санитарные нормы после начала обучения. Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения совместно разрабатывают протокол безопасности для проведения внешнего независимого оценивания. Об этом в своем блоге написал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс-служба «Слуги народа».

По его словам, протокол предполагает присутствие не более 15 человек и двух инструкторов в аудитории, маски, перчатки, дезинфекторы, соблюдение социальной дистанции, температурный контроль. Этот протокол может действовать с 1 сентября.

Кроме того, документы ребенка для поступления в школу родители будут подавать онлайн, поскольку Украина переходит на электронный документооборот. Каждое заведение должно обнародовать срок подачи и перечень документов на собственной веб-странице.

Бабак также подверг сомнению важность тестирования детей на коронавирус перед 1 сентября, поскольку через несколько дней после тестирования они могут случайно заразится от прохожего на улице.

Тогда надо либо постоянно тестировать, либо не тестировать вообще, — отметил нардеп.

Напомним, старшеклассникам в Украине расскажут о коронавирусной инфекции COVID-19. При поддержке Минобразования разработали уроки, которые знакомят учащихся с путями передачи коронавирусной инфекции, дают практические советы, как действовать во время пандемии и как уберечь себя от инфицирования.