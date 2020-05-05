Ученикам расскажут о коронавирусе. Фото: zbp.ru

https://racurs.ua/n137757-dlya-starsheklassnikov-v-ukraine-razrabotali-specialnye-uroki-o-koronaviruse.html

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В Украине ученикам 6−10 классов расскажут о коронавирусной инфекции COVID-19.

Дистанционные уроки по биологии о коронавирусе для старшеклассников разработали при поддержке Минобразования. Эти уроки знакомят учащихся с путями передачи коронавирусной инфекции, дают практические советы, как действовать во время пандемии и как уберечь себя от инфицирования. Их уже опубликовали на сайте Новой украинской школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Специалисты разработали четыре версии уроков для учащихся 6−8-х и 9−10-х классов. Их можно также проводить через видеосвязь. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учащихся — иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. В министерстве отмечают, что определенные задания дети могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями.

Знать о коронавирусе как можно больше — значит защитить от заболевания и себя, и своих близких. В условиях пандемии COVID-19, которая охватила мир и Украину в частности, эти знания чрезвычайно важны, — отметила в. и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Напомним, Кабинет министров Украины решил возродить профессионально-техническое образование. В 2020—2021 годах на Киевщине будут воплощать в жизнь пилотный проект о создании центров профессионального совершенства.