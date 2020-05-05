Учням розкажуть про коронавірус. Фото: zbp.ru

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В Україні учням 6−10 класів розкажуть про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Дистанційні уроки з біології про коронавірус для старшокласників розробили за підтримки Міносвіти. Ці уроки знайомлять учнів зі шляхами передачі коронавірусної інфекції, дають практичні поради, як діяти під час пандемії і як вберегти себе від інфікування. Їх вже опублікували на сайті Нової української школи. Про це повідомляє прес-служба Міністерство освіти і науки України.

Фахівці розробили чотири версії уроків для учнів 6−8-х та 9−10-х класів. Їх можна також проводити через відеозв’язок. Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів — ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. У міністерстві зазначають, що певні завдання діти можуть виконати самостійно або разом із батьками.

Знати про коронавірус якомога більше — означає захистити від захворювання і себе, і своїх близьких. В умовах пандемії COVID-19, яка охопила світ і Україну зокрема, ці знання є надзвичайно важливими, — зазначила т. в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив відродити професійно-технічну освіту. У 2020−2021 роках на Київщині будуть втілювати у життя пілотний проект про утворення центрів професійної досконалості.