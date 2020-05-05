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В уряді пропонують майнити криптовалюту на АЕС. Фото: 1news.com.ua

Міненерго шукає ринки збуту атомної електроенергії: на АЕС пропонують майнити криптовалюту (ДОКУМЕНТ)

5 тра 2020, 18:23
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Міністерство енергетики доручило НАЕК «Енергоатом» відпрацювати можливість майнити криптовалюту на АЕС.

Таким чином хочуть забезпечити додаткові ринки збуту атомної електроенергії. З такою пропозицією виступила виконувач обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець. Про це 5 травня у Facebook повідомив народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос із посиланням на відповідне доручення міністерства до «Енергоатому».

Опрацювати… нормативні та технічні питання можливої реалізації проектів з майнінгу криптовалют з метою з метою забезпечення додаткових ринків сбуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями, — йдеться в документі.

У листі також зазначається, що «Енергоатому» доручається актуалізувати плани із закупівлі держпідприємством ядерного палива у зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва електроенергії блоками атомних електростанцій. Крім того, міністерство пропонує привести до діючих норм дизельні генератори на шостому енергоблоці Запорізької АЕС.



В уряді пропонують майнити криптовалюту на АЕС. Документ: Geo Leros

Нагадаємо, правоохоронці викрили чиновника Державної судової адміністрації у майнінгу криптовалюти. Посадовець, який використовував службове обладнання, постане перед судом.

Джерело: Ракурс


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