В уряді пропонують майнити криптовалюту на АЕС. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n137756-minenergo-shukaie-rynky-zbutu-atomnoyi-elektroenergiyi-na-aes-proponuut-maynyty-kryptovalutu.html

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Міністерство енергетики доручило НАЕК «Енергоатом» відпрацювати можливість майнити криптовалюту на АЕС.

Таким чином хочуть забезпечити додаткові ринки збуту атомної електроенергії. З такою пропозицією виступила виконувач обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець. Про це 5 травня у Facebook повідомив народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос із посиланням на відповідне доручення міністерства до «Енергоатому».

Опрацювати… нормативні та технічні питання можливої реалізації проектів з майнінгу криптовалют з метою з метою забезпечення додаткових ринків сбуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями, — йдеться в документі.

У листі також зазначається, що «Енергоатому» доручається актуалізувати плани із закупівлі держпідприємством ядерного палива у зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва електроенергії блоками атомних електростанцій. Крім того, міністерство пропонує привести до діючих норм дизельні генератори на шостому енергоблоці Запорізької АЕС.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чиновника Державної судової адміністрації у майнінгу криптовалюти. Посадовець, який використовував службове обладнання, постане перед судом.