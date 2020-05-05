В правительстве предлагают майнить криптовалюту на АЭС. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/n137756-minenergo-ischet-rynki-sbyta-atomnoy-elektroenergii-na-aes-predlagaut-maynit-kriptovalutu.html

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Министерство энергетики поручило НАЭК «Энергоатом» отработать возможность майнить криптовалюту на АЭС.

Таким образом хотят обеспечить дополнительные рынки сбыта атомной электроэнергии. С таким предложением выступила исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец. Об этом 5 мая в Facebook сообщил народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос со ссылкой на соответствующее поручение министерства к «Энергоатому».

Обработать… нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов с майнинга криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями, — говорится в документе.

В письме также отмечается, что «Энергоатому» необходимо актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанций. Кроме того, министерство предлагает привести в действующие нормы дизельные генераторы на шестом энергоблоке Запорожской АЭС.

Напомним, правоохранители разоблачили чиновника Государственной судебной администрации в майнинге криптовалюты. Чиновник, который использовал служебное оборудование, предстанет перед судом.