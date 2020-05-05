КСУ просят объяснить, что такое достойные условия жизни. Фото: blogspot.com

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Народные депутаты Украины просят Фемиду разъяснить, что такое достойные условия жизни.

В Конституционный суд Украины 5 мая поступило представление об официальном толковании отдельных положений Конституции Украины. Группа из 142 народных депутатов просит разъяснить положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями ч. 2 ст. 3, ч. 4 ст. 13, ч. 5 ст. 17 Конституции Украины о достойных условиях жизни. Об этом сегодня сообщил отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Депутаты, среди которых большую часть составляют «Слуги народа», просят официально растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными и что является показателем достойных условий жизни. Нардепы уверены, что однозначная трактовка этого положения преамбулы позволит сформировать единый подход при дальнейшем законодательном регулировании общественных отношений.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2015 года.