КСУ просять пояснити, що таке гідні умови життя. Фото: blogspot.com

https://racurs.ua/ua/n137755-deputaty-prosyat-ksu-roz-yasnyty-scho-take-gidni-umovy-jyttya.html

Ракурс

Народні депутати України просять Феміду роз’яснити, що таке гідні умови життя.

До Конституційного суду України 5 травня надійшло подання щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України. Група з 142 народних депутатів просить роз’яснити положення абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями ч. 2 ст. 3, ч. 4 ст. 13, ч. 5 ст. 17 Конституції України про гідні умови життя. Про це сьогодні повідомив відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Депутати, серед яких більшу частину становлять «Слуги народу», просять офіційно розтлумачити, які умови життя людини слід вважати гідними та що є показником гідних умов життя. Нардепи впевнені, що однозначне трактування цього положення преамбули дозволить сформувати єдиний підхід при подальшому законодавчому регулюванні суспільних відносин.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2015 року.