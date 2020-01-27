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Болгарія видворила російських дипломатів через шпигунство. Фото: polit.ru

Болгарія видворила російських дипломатів через шпигунство

27 січ 2020, 09:49
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Болгарія видворила двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Територію країни вже покинули перший секретар в консульському відділі посольства Російської Федерації в Софії та співробітник торгового представництва Росії. Прокуратура підозрює, що вони займалися збором секретної інформації на користь РФ. Про це повідомляє DW.

Ще 24 січня Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла РФ в Софії. Йому вручили ноту про оголошення дипломата персоною нон ґрата, а співробітника торгпредства — небажаною особою.

У Москві вже відреагували на такі події. Рішення Болгарії назвали таким, що йде «врозріз з конструктивним і традиційно взаємоповажним характером російсько-болгарських відносин».

Раніше повідомлялося, що в Болгарії російські дипломати з 2017 року збирали секретну інформацію для керівництва РФ. Шпигуни дізнавалися про механізми виборчого процесу в Болгарії.


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