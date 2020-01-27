Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n132685-viyskova-dopomoga-ukrayini-tramp-zaperechyv-slova-boltona.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заперечив слова свого колишнього радника з національної безпеки Джо Болтона, котрий заявив, що глава Білого дому особисто пов’язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти представника Демократичної партії Джо Байдена.

Трамп наполягає, що ніколи не говорив Болтону про те, що військова допомога Україні була пов’язана з розслідуванням діяльності демократів, зокрема Байдена. Про це він заявив у серії повідомлень у своєму Твіттері.

На його думку, така заява з боку Болтона могла з’явитися з метою сприяння продажам книги спогадів, яку пише колишній радник президента США.

Насправді, він ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення, — наголосив Трамп.

Також президент США заявив, що його адміністрація зробила для України в питанні військової допомоги більше, ніж попередники, зокрема, військова допомога була надана набагато раніше графіка і «без будь-яких умов і розслідувань».

Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin, — додав Трамп.

Президент США також наголосив, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко чи президент Володимир Зеленський, заявляли, що не бачать тиску чи проблем у цьому питанні.

Нагадаємо, Болтон стверджує, що Трамп у серпні 2019 року повідомив йому, що планує затримувати військову допомогу Україні доти, доки українські правоохоронці не розпочнуть розслідування у справі пов’язаної з сином Байдена компанії Burisma.