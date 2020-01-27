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Ракурс
Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

Военная помощь Украине: Трамп опроверг слова Болтона

27 янв 2020, 09:37
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Президент США Дональд Трамп опроверг слова своего бывшего советника по национальной безопасности Джо Болтона, который заявил, что глава Белого дома лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против представителя Демократической партии Джо Байдена.

Трамп настаивает, что никогда не говорил Болтону о том, что военная помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в частности Байдена. Об этом он заявил в серии сообщений в своем Твиттере.

По его мнению, такое заявление со стороны Болтона могло появиться с целью содействия продажам книги воспоминаний, которую пишет бывший советник президента США.

На самом деле, он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения, — подчеркнул Трамп.

Также президент США заявил, что его администрация сделала для Украины в вопросе военной помощи больше, чем предшественники, в частности, военная помощь была оказана гораздо раньше графика и «без каких-либо условий и расследований».

Я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin, — добавил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что министр иностранных дел Вадим Пристайко или президент Владимир Зеленский, заявляли, что не видят давления или проблем в этом вопросе.

Напомним, Болтон утверждает, что Трамп в августе 2019 года сообщил ему, что планирует задерживать военную помощь Украине до тех пор, пока украинские правоохранители не начнут расследование по делу связанной с сыном Байдена компании Burisma.

Источник: Ракурс


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