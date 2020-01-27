Болгария выдворила российских дипломатов за шпионаж. Фото: polit.ru

https://racurs.ua/n132686-shpionskiy-skandal-bolgariya-vydvorila-rossiyskih-diplomatov.html

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Болгария выдворила двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

Территорию страны уже покинули первый секретарь в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии и сотрудник торгового представительства России. Прокуратура подозревает, что они занимались сбором секретной информации в пользу РФ. Об этом сообщает DW.

Еще 24 января Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла РФ в Софии. Ему вручили ноту об объявлении дипломата персоной нон грата, а сотрудника торгпредства — нежелательным лицом.

В Москве уже отреагировали на такие события. Решение Болгарии назвали идущим «вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений».

Ранее сообщалось, что в Болгарии российские дипломаты с 2017 года собирали секретную информацию для руководства РФ. Шпионы узнавали о механизмах избирательного процесса в Болгарии.