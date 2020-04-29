Кабмин определился относительно шагов возрождения профтехобразования. Фото: ztv.zp.ua

https://racurs.ua/n137469-kabmin-opredelilsya-kak-budet-vozrojdat-proftehobrazovanie.html

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Кабинет министров Украины определился с тем, как реализовывать государственную политику в сфере профессионально-технического образования.

Правительство 29 апреля утвердило план мероприятий «Современное профессиональное (профессионально-техническое) образование» на 2020−2027 годы. Об этом сегодня сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

По информации Гончаренко, в этом году в Кабмин должны внести проект закона «О профессиональном образовании». Кроме того, планируется сформировать перечень профессий общегосударственного значения, рекомендации по оптимизации сети учреждений, стандарт на основе компетентностного подхода, положение о квалификационном центре оценивания. Также запланировали провести мониторинг обеспечения инклюзивного обучения.

В 2020—2021 годах будут воплощать в жизнь пилотный проект о создании центров профессионального совершенствования. Будут задействованы Киевская областная государственная администрация и Киевская городская государственная администрация.

Создание учебно-практических центров по отраслевым направлениям с привлечением средств местных бюджетов и бизнеса запланировали на 2020−2027 годы. Кроме того, каждые три года планируют проводить анализ рынка труда на региональном уровне и утверждать региональные программы развития профессионально-технического образования.

Напомним, в Минобразования заявили, что учебный год в 2020 году студенты украинских высших учебных заведений закончат дистанционно через эпидемию коронавируса.