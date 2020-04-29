Кабмін визначився щодо кроків відроджування профтехосвіти. Фото: ztv.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n137469-kabmin-vyznachyvsya-yak-vidrodjuvatyme-proftehosvitu.html

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Кабінет міністрів України визначився з тим, як реалізовувати державну політику у сфері професійно-технічної освіти.

Уряд 29 квітня затвердив план заходів «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 2020−2027 роки. Про це сьогодні повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

За інформацією Гончаренка, цьогоріч до Кабміну мають внести проект закону «Про професійну освіту». Крім того, планується сформувати перелік професій загальнодержавного значення, рекомендації щодо оптимізації мережі закладів, стандарт на основі компетентнісного підходу, положення про кваліфікаційний центр оцінювання. Також заплановано провести моніторинг забезпечення інклюзивного навчання.

У 2020−2021 роках будуть втілювати у життя пілотний проект про утворення центрів професійної досконалості. Будуть задіяні Київська обласна державна адміністрація та Київська міська державна адміністрація.

Утворення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням із залученням коштів місцевих бюджетів та бізнесу заплановане на 2020−2027 роки. Крім того, кожні три роки планують проводити аналіз ринку праці на регіональному рівні й затверджувати регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що навчальний рік у 2020 році студенти українських вищих навчальних закладів закінчать дистанційно через епідемію коронавірусу.