Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137760-u-sluzi-narodu-povidomyly-chy-testuvatymut-uchniv-na-koronavirus-pered-1-veresnya.html

Ракурс

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться із дотриманням заходів безпеки для боротьби з китайським коронавірусом.

Дуже важливо дотримуватись усіх санітарних норм після початку навчання. Міністерство освіти і науки і Міністерство охорони здоров’я спільно розробляють протокол безпеки для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це у своєму блозі написав глава комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає прес-служба «Слуги народу».

За його словами, протокол безпеки передбачає присутність не більше 15 учасників та двох інструкторів в аудиторії, маски, рукавички, дезінфектори, дотримання соціальної дистанції, температурний контроль. Цей протокол може діяти з 1 вересня.

Крім того, документи дитини для вступу до школи батьки подаватимуть онлайн, оскільки Україна переходить на електронний документообіг. Кожен заклад має оприлюднити термін подачі та перелік документів на власній веб-сторінці.

Бабак також піддав сумніву важливість тестування дітей на коронавірус перед 1 вересня, оскільки через кілька днів після тестування вони можуть випадково заразитися від перехожого на вулиці.

Тоді треба або постійно тестувати, або не тестувати взагалі, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, старшокласникам в Україні розкажуть про коронавірусну інфекцію COVID-19. За підтримки Міносвіти розробили уроки, які знайомлять учнів зі шляхами передачі коронавірусної інфекції, дають практичні поради, як діяти під час пандемії і як вберегти себе від інфікування.