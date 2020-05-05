Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137759-miscevi-vybory-chy-stvoryat-mery-mist-partiu-konkurenta-sluzi-narodu-rozpoviv-sadovyy.html

Ракурс

Партія мерів у разі її створення може бути конкурентом іншим політичним силами на майбутніх виборах

Раніше низка ЗМІ повідомили, що міські голови в Україні можуть створити власну партію. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що є мізерний шанс того, що мери створять власну партію, яка буде конкурентом президентській політсилі «Слуга народу». Він відзначив, що йому невідомо про такі переговори. Про це Садовий заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ні, таких переговорів не було. І я даю дуже невеликий шанс, що така партія може бути створена. Тому що партії в принципі створюються за ідеологічними принципами, а не просто за професією. Це, як на мене, щось нове, — зазначив він.

Садовий також прокоментував політичний скандал навколо мера Черкас. За його словами, Анатолій Бондаренко лише озвучив позицію мешканців обласного центру.

Може, він поспішив, може, він упевнений у ситуації із захворюваністю, — додав мер Львова і заявив, що карантин — це єдині ліки, які сьогодні є від коронавірусу.

Нагадаємо, навколо мера Черкас Анатолія Бондаренка та центральної влади вирує скандал. Міська влада Черкас вирішила пом’якшити карантин раніше 11 травня, чим викликала гнів Києва. Згодом Бондаренко назвав президента Володимира Зеленського диктатором, але водночас зізнався, що підтримував його на виборах.