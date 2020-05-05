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Ракурс
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: delo.ua

Мін’юст пропонує за допомогою штучного інтелекту оцінювати ризики при обранні запобіжного заходу

5 тра 2020, 19:34
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Міністерство юстиції України пропонує при обранні запобіжного заходу, санкцій чи умовно-дострокового звільнення керуватися оцінкою ризиків осіб, яку генеруватиме штучний інтелект.

Міністерство пропонуватиме при обранні «запобіжного заходу, санкції, умовно-дострокового звільнення» керуватися оцінкою ризиків обвинувачених, ув’язнених чи засуджених. Спеціальна програма працюватиме з використанням штучного інтелекту. Про це 5 травня повідомив міністр юстиції Денис Малюська на власній сторінці у Facebook.

За словами чиновника, дані для софту планують зібрати з реєстру засуджених і ув’язнених, який зараз наповнюють. Малюська відзначив, що в міністерстві ще не визначилися, чи є сенс купувати вже готову програму за кордоном. Урядовці не відкидають можливості створення власного, вітчизняного софту.



Міністр додав, що у Сполучених Штатах Америки робота штучного інтелекту в цій сфері поліпшила якість аналізу. За його словами, в Україні використання софту замість людського розсуду буде ще більш ефективним.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що в нашій державі не буде приватних в’язниць, але заявив про можливість створення приватних СІЗО.

Джерело: Ракурс


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