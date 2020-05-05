Министр юстиции Денис Малюська. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n137758-minust-predlagaet-s-pomoschu-iskusstvennogo-intellekta-ocenivat-riski-pri-izbranii-mery-presecheniya.html

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Министерство юстиции Украины предлагает при избрании меры пресечения, санкций или условно-досрочного освобождения руководствоваться оценкой рисков лиц, которую будет генерировать искусственный интеллект.

Министерство будет предлагать при выборе «меры пресечения, санкции, условно-досрочного освобождения» руководствоваться оценкой рисков обвиняемых, заключенных или осужденных. Специальная программа будет работать с использованием искусственного интеллекта. Об этом 5 мая сообщил министр юстиции Денис Малюська на собственной странице в Facebook.

По словам чиновника, данные для софта планируют брать из реестра осужденных и заключенных, который сейчас наполняют. Малюська отметил, что в министерстве еще не определились, есть ли смысл покупать уже готовую программу за рубежом. Чиновники не исключают возможности создания собственного, отечественного софта.

Министр добавил, что в Соединенных Штатах Америки работа искусственного интеллекта в этой сфере улучшила качество анализа. По его словам, в Украине использование софта вместо человеческого усмотрения будет еще более эффективным.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что в нашем государстве не будет частных тюрем, но заявил о возможности создания частных СИЗО.