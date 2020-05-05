Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ТСН

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Партия мэров в случае ее создания может быть конкурентом другим политическим силами на предстоящих выборах.

Ранее ряд СМИ сообщили, что городские головы в Украине могут создать собственную партию. Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что есть мизерный шанс того, что мэры создадут собственную партию, которая будет конкурентом президентской политсиле «Слуга народа». Он отметил, что ему неизвестно о таких переговорах. Об этом Садовый заявил в интервью «Радіо Свобода».

Нет, таких переговоров не было. И я даю очень небольшой шанс, что такая партия может быть создана. Потому что партии в принципе создаются с идеологическими принципами, а не просто по профессии. Это, как по мне, что-то новое, — отметил он.

Садовый также прокомментировал политический скандал вокруг мэра Черкасс. По его словам, Анатолий Бондаренко лишь озвучил позицию жителей областного центра.

Может, он поспешил, может, он уверен в ситуации с заболеваемостью, — добавил мэр Львова и заявил, что карантин — это единственное лекарство, которые сегодня есть от коронавируса.

Напомним, вокруг мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и центральной власти бушует скандал. Городские власти Черкасс решили смягчить карантин раньше 11 мая, чем вызвала гнев Киева. Впоследствии Бондаренко назвал президента Владимира Зеленского диктатором, но в то же время признался, что поддерживал его на выборах.