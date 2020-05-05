Море фотографируют. Фото: static.360tv.ru

https://racurs.ua/n137762-instagram-zapretil-polzovatelyam-smotret-na-more-foto.html

Ракурс

Инстаграм ограничил просмотр фото и видео с хештегом #море, потому что это якобы может нанести вред здоровью.

Возможно, в алгоритмах социальной сети случилась ошибка, из-за которой приложение отказывается показывать публикации с хештегом #море. Пользователи вместо изображения моря получают сообщение, что эти фотографии «часто побуждают к поведению, которое может нанести ущерб здоровью или даже привести к смерти».

Сейчас это наблюдается в украиноязычном и русскоязычном Instagram. При этом на фото моря с хештегом другими языками можно смотреть без каких-либо ограничений — в открытом доступе остаются записи с хештегом #sea.

Тем временем Telegram-канал BitukMedia опубликовал снимки с веб-камер с украинских пляжей. На снимках видно, что некоторые пляжи люди все равно посещают, несмотря на карантин.

Напомним, в январе соцсеть Instagram объявила войну фотоснимкам, которые были обработаны с помощью графических редакторов. Подобные фото уже определяются как недостоверный контент.