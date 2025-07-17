УПЦ МП зобов'язали до серпня розірвати стосунки з рф

https://racurs.ua/ua/n207878-upc-mp-zobov-yazaly-do-serpnya-rozirvaty-stosunky-z-rf.html

Ракурс

УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з росією. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла Української православної церкви (Московського патріархату) припис.

Щоб виконати вимогу Державної служби України з етнополітики та свободи совістімитрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо: виходу УПЦ зі структури РПЦ; втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту РПЦ.

Також відповідно до припису, необхідно відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ.

За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

За результатами дослідження, Київська митрополія УПЦ МП має ознаки афілійованості з Російською православною церквою, хоч і намагається відсторонитись від своєї належності до Московського патріархату.

Також відповідно до припису, необхідно відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ.

Також говориться про необхідність визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ.

Главу УПЦ (МП) Онуфрія зобовʼязали публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Верховна Рада 20 серпня 2024 року ухвалила закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов‘язаних із РФ. Він передбачає, що у разі виявлення ознак афілійованості релігійної організації з РФ, ДЕСС повинна видати припис, аби організація їх усунула упродовж 9 місяців.

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження причетності релігійних організацій до РФ, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».

Українська православна церква (МП) оскаржила цю постанову в суді.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

2 липня Володимир Зеленський припинив громадянство України митрополита Онуфрія — предстоятеля Української православної церкви. За матеріалами СБУ, у нього є російський паспорт.