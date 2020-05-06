Война на Донбассе: оккупанты обстреляли участок разведения, ранены двое бойцов ВСУ

Война на Донбассе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n137765-voyna-na-donbasse-okkupanty-obstrelyali-uchastok-razvedeniya-raneny-dvoe-boycov-vsu.html

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Война на Донбассе продолжается. За минувшие сутки оккупанты совершили 15 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один — боевое травмирования. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что 5 мая боевики целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 «Богдановка-Петровское» из минометов калибра 82 мм.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов. С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Авдеевки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось, на оккупированном Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 214 граждан Украины. Список пленных формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.