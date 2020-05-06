Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n137768-v-ukraine-uje-bolee-13-tys-bolnyh-koronavirusom-2-tys-inficirovannyh-vylechilis.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у 13 тыс. 184 человек, из них 905 детей и 2 тыс. 251 медработник. За последние сутки инфицирование подтвердили у 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Были госпитализированы 118 больных.

За последние сутки от коронавируса умерли 11 человек, общее количество летальных случаев в Украине — 327. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 6 мая.

В то же время за прошедшие сутки 118 пациентов выздоровели, всего в Украине вылечились 2 тыс. 97 больных. За минувшие сутки в Украине сделали более 6 тыс. тестов на коронавирус. Всего за весь период эпидемии сделано более 140 тыс. ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Днепропетровской (90 случаев), Львовской (39 случаев), Черновицкой (37 инфицированных) областях и городе Киев — 68 инфицированных.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 472 случая;

Волынская область — 359 случаев;

Днепропетровская область — 568 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 456 случаев;

Закарпатская область — 572 случая;

Запорожская область — 298 случаев;

Ивано-Франковская область — 1037 случаев;

Кировоградская область — 402 случая;

г. Киев — 1651 случай;

Киевская область — 891 случай;

Львовская область — 553 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 165 случаев;

Одесская область — 505 случаев;

Полтавская область — 232 случая;

Ровенская область — 787 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 935 случаев;

Харьковская область — 403 случая;

Херсонская область — 143 случая;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черновицкая область — 1985 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 65 случаев.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине все чаще фиксируют у граждан без каких-либо симптомов заболевания. Бессимптомное течение СOVID-19 повышает угрозу дальнейшего распространения вируса и может затянуть сроки завершения эпидемии. Новые очаги распространения коронавируса обнаружили в Киеве, в Одесской и Николаевской областях.