Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавирус в Украине
В Украине уже более 13 тыс. больных коронавирусом, 2 тыс. инфицированных вылечилисьhttps://racurs.ua/n137768-v-ukraine-uje-bolee-13-tys-bolnyh-koronavirusom-2-tys-inficirovannyh-vylechilis.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован у 13 тыс. 184 человек, из них 905 детей и 2 тыс. 251 медработник. За последние сутки инфицирование подтвердили у 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Были госпитализированы 118 больных.
За последние сутки от коронавируса умерли 11 человек, общее количество летальных случаев в Украине — 327. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 6 мая.
В то же время за прошедшие сутки 118 пациентов выздоровели, всего в Украине вылечились 2 тыс. 97 больных. За минувшие сутки в Украине сделали более 6 тыс. тестов на коронавирус. Всего за весь период эпидемии сделано более 140 тыс. ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Днепропетровской (90 случаев), Львовской (39 случаев), Черновицкой (37 инфицированных) областях и городе Киев — 68 инфицированных.
Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:
- Винницкая область — 472 случая;
- Волынская область — 359 случаев;
- Днепропетровская область — 568 случаев;
- Донецкая область — 85 случаев;
- Житомирская область — 456 случаев;
- Закарпатская область — 572 случая;
- Запорожская область — 298 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
- Кировоградская область — 402 случая;
- г. Киев — 1651 случай;
- Киевская область — 891 случай;
- Львовская область — 553 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 165 случаев;
- Одесская область — 505 случаев;
- Полтавская область — 232 случая;
- Ровенская область — 787 случаев;
- Сумская область — 130 случаев;
- Тернопольская область — 935 случаев;
- Харьковская область — 403 случая;
- Херсонская область — 143 случая;
- Хмельницкая область — 134 случая;
- Черновицкая область — 1985 случаев;
- Черкасская область — 314 случаев;
- Черниговская область — 65 случаев.
Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине все чаще фиксируют у граждан без каких-либо симптомов заболевания. Бессимптомное течение СOVID-19 повышает угрозу дальнейшего распространения вируса и может затянуть сроки завершения эпидемии. Новые очаги распространения коронавируса обнаружили в Киеве, в Одесской и Николаевской областях.