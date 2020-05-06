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Ракурс
Коронавирус в Украине

В Украине уже более 13 тыс. больных коронавирусом, 2 тыс. инфицированных вылечились

6 мая 2020, 09:27
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Коронавирус в Украине диагностирован у 13 тыс. 184 человек, из них 905 детей и 2 тыс. 251 медработник. За последние сутки инфицирование подтвердили у 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Были госпитализированы 118 больных.

За последние сутки от коронавируса умерли 11 человек, общее количество летальных случаев в Украине — 327. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 6 мая.

В то же время за прошедшие сутки 118 пациентов выздоровели, всего в Украине вылечились 2 тыс. 97 больных. За минувшие сутки в Украине сделали более 6 тыс. тестов на коронавирус. Всего за весь период эпидемии сделано более 140 тыс. ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Днепропетровской (90 случаев), Львовской (39 случаев), Черновицкой (37 инфицированных) областях и городе Киев — 68 инфицированных.



Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

  • Винницкая область — 472 случая;
  • Волынская область — 359 случаев;
  • Днепропетровская область — 568 случаев;
  • Донецкая область — 85 случаев;
  • Житомирская область — 456 случаев;
  • Закарпатская область — 572 случая;
  • Запорожская область — 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
  • Кировоградская область — 402 случая;
  • г. Киев — 1651 случай;
  • Киевская область — 891 случай;
  • Львовская область — 553 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 165 случаев;
  • Одесская область — 505 случаев;
  • Полтавская область — 232 случая;
  • Ровенская область — 787 случаев;
  • Сумская область — 130 случаев;
  • Тернопольская область — 935 случаев;
  • Харьковская область — 403 случая;
  • Херсонская область — 143 случая;
  • Хмельницкая область — 134 случая;
  • Черновицкая область — 1985 случаев;
  • Черкасская область — 314 случаев;
  • Черниговская область — 65 случаев.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине все чаще фиксируют у граждан без каких-либо симптомов заболевания. Бессимптомное течение СOVID-19 повышает угрозу дальнейшего распространения вируса и может затянуть сроки завершения эпидемии. Новые очаги распространения коронавируса обнаружили в Киеве, в Одесской и Николаевской областях.


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