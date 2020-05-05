Безсимптомний коронавірус крокує Україною

https://racurs.ua/ua/n137734-bezsymptomnyy-koronavirus-krokuie-ukrayinou-novi-oseredky-vyyavyly-u-kyievi-na-odeschyni.html

Ракурс

Коронавірус в Україні все частіше фіксують у громадян без жодних симптомів захворювання.

Безсимптомний перебіг СOVID-19 підвищує загрозу подальшого поширення вірусу і може затягнути терміни завершення епідемії. У Міністерстві охорони здоров’я закликають продовжувати дотримуватися карантинних заходів. Про це доповів на нараді в Офісі президента міністр Максим Степанов.

Глава МОЗ також зазначив, що в Одеській області зафіксували новий спалах коронавірусу. Цей регіон — один із лідерів за кількістю нових інфікованих.

За інформацією голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого, спалах коронавірусу стався в селищі Нерубайське. У ромській громаді, до якої входять 1,5 тис. жителів, заразилися 11 осіб, у тому числі п’ятеро дітей. Тепер у місцях проживання ромів проводитимуть масове тестування на коронавірус і санітарну обробку.

Крім того, ще одним осередком масового інфікування стала Південно-Українська атомна електростанція (Южно-Українська АЕС) у Миколаївській області. У 12 працівників вже підтвердили коронавірус, ще в одного є підозра на інфікування, повідомляє прес-центр АЕС.

Контактних осіб усіх хворих, четверо з яких перебувають у лікарні у важкому стані, вже встановлено, їх тестують на коронавірус.

На території Південно-Української АЕС тривають посилені протиепідемічні заходи, частина співробітників працює дистанційно.

Тим часом у Києві виявили хворого на коронавірус ще в одному гуртожитку на вулиці Борщагівській. Дев’ятеро контактних осіб тестують, повідомив сьогодні на брифінгу мер Віталій Кличко.

Два інші гуртожитки у Києві, де раніше також виявили інфікованих коронавірусом, закрито на карантин. В одному з них виявили п’ятьох хворих, а всього в будівлі ізольовано 121 жителя. В другому гуртожитку — один інфікований, а всього там мешкає 317 осіб. За їхнім станом спостерігають медики.

Нагадаємо, вчора уряд подовжив дію карантину в Україні до 22 травня, пом’якшивши деякі заборони. Зокрема, з дотриманням посилених санітарних норм дозволено працювати малому та середньому бізнесу (ринкам, закладам громадського харчування, салонам краси тощо).

Крім того, в МОЗ побачили «позитивні тенденції» епідемії коронавірусу.