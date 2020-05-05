NASA показало масштабне танення льодовиків в Антарктиді. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137732-nasa-pokazalo-masshtabne-tanennya-lodovykiv-v-antarktydi-video.html

Ракурс

NASA, американське космічне агентство, продемонструвало, як змінився стан крижаного покриву Гренландії і Антарктики за останні 16 років, з 2003 по 2019 роки.

З’ясувалося, що чиста втрата льоду в Антарктиді, поряд зі скороченням крижаного покриву Гренландії, призвела до підвищення рівня моря на 0,55 дюйма (14 мм). Це становить майже третину від загального підйому рівня моря. Відео танення льодовиків опубліковано на YouTube-каналі організації.

Знімки зроблені за допомогою найдосконалішого лазерного приладу для спостереження Землі, який коли-небудь літав у космосі. Він був запущений в 2018 році для проведення докладних глобальних вимірів висоти, закрема над замерзлими районами Землі. Лазерний альтиметр дозволяє отримати щільну карту вимірів змін товщини крижаного щита протягом року з точністю до сантиметра.

Потім отримані дані порівняли з даними періоду 2003−2009 років. Вчені змогли розрахувати щільність крижаних щитів і загальну втрату маси льоду.

Дослідження показало, що крижаний щит Гренландії втрачає в середньому 200 гігатонн льоду в рік, а крижаний щит Антарктиди — 118 гігатонн льоду в рік. Втрата льоду на околицях Антарктиди відбувається через потепління океану. Водночас в східній частині Антарктиди був помічений приріст льодовиків.

Раніше повідомлялося, що зміна клімату призведе до того, що через 20 років в літню пору року в Арктиці не буде льоду. Наразі найшвидше температура змінюється в районі Шпіцбергена.