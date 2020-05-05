Медична реформа в Україні. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n137731-nazad-u-maybutnie-povernennya-do-staroyi-medychniy-systemy-dobie-ohoronu-zdorov-ya-nardep.html

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Медична реформа в Україні піддалася жорсткій критиці, але деякі нардепи вважають, що повернення до старої медичної системи остаточно доб'є українську охорону здоров’я.

Нардеп із фракції «Голос» Олександра Устінова стверджує, що скасування медичної реформи призведе до того, що з державного бюджету знову будуть виділятися кошти на утримання пустих ліжок у величезних лікарнях, головні лікарі яких мають власні яхти, повідомляє нардеп у Facebook.

Устінова для прикладу наводить елітну лікарню «Феофанія», у головного лікаря якої п’ять заступників і 52 кухара. У гаражі головного лікаря є снігохід для розваг. Устінова уточнила, що головний лікар усе життя пропрацював у державних лікарнях, але зумів накопичити достатньо грошей для придбання дорогих транспортних засобів.

Нардеп вважає, що скасування медичної реформи — це перемога старої системи, представники якої і надалі хочуть «пиляти» бюджети, у той час, як порядним лікарям із мізерною зарплатою доводиться приймати від пацієнтів «подяку» у вигляді грошей.

Устинова вважає, що грошей на реформу вистачить, якщо МОЗ не буде закуповувати костюми та інші засоби захисту за завищеними цінами.

Якщо Кабмін завтра проголосує за скасування реформи, то це призведе до колапсу системи, адже близько 60% медустанов уже встигли перейти на нову систему. Устінова передбачає, що скасування реформи призведе до перерозподілу коштів між медичними установами, а це може залишити медиків без зарплат у найближчі місяці.

Нардеп заявила, що вона має інформацію, що для відкату медреформи у Кабміні хочуть призначити «свою» людину на посаду керівника Національної служби здоров’я, яка буде займатися цим питанням.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що з 1 червня МОЗ введе нові принципи фінансування медустанов.