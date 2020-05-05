В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Svopi

https://racurs.ua/ua/n137730-ditey-pered-pryyomom-do-ohmatdytu-ta-instytutu-raku-testuvatymut-na-koronavirus-za-specialnym.html

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Дітей з усіх регіонів, яких прийматимуть до лікарні «Охматдит» та Інституту раку, перевірятимуть на коронавірус за три дні до виїзду.

Відповідні алгоритми тестування вже розроблені. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час наради з питань запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що раніше дітей не приймали до «Охматдиту» та Інституту раку, без тестування на коронавірус, яке в цих медзакладах не могли забезпечити.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час цієї наради повідомив, що 4 травня в Україні було зафіксовано рекордно низький відсоток людей, які захворіли на СOVID-19, відносно загальної кількості активних хворих — 3,5%. Також було зафіксоване рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали протягом доби (256 людей), до нових виявлених хворих (366 випадків).

На думку Шмигаля, Україні завдяки карантину вдалося оминути найгіршого сценарію.

Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Україна перебуває на останніх місцях у Європі за показником тестування населення на коронавірус.