В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Svopi

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Детей из всех регионов, которых будут принимать в больницу «Охматдет» и Институт рака, будут проверять на коронавирус за три дня до выезда.

Соответствующие алгоритмы тестирования уже разработаны. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что ранее детей не принимали в «Охматдет» и Института рака, без тестирования на коронавирус, которое в этих медучреждениях не могли обеспечить.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время этого совещания сообщил, что 4 мая в Украине был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, по отношению к общему числу активных больных — 3,5%. Также было зафиксировано рекордное соотношение пациентов, выздоровевших в течение суток (256 человек), к новым обнаруженным больным (366 случаев).

По мнению Шмыгаля, Украине благодаря карантину удалось избежать самого худшего сценария.

Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина, — подчеркнул премьер.

Напомним, Украина находится на последних местах в Европе по показателю тестирования населения на коронавирус.