Супрун прокомментировала медреформу Зеленского. Фото: LIGA.net

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Медицинская реформа в Украине изменится. Второй этап медреформы, начатой ​​бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун, не устраивает президента Владимира Зеленского, поэтому он решил ее изменить.

Такие действия главы государства прокомментировала сама бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она считает, что власти сделали «трусливый шаг в прошлое», а называя это улучшением, они врут всем украинцам и медикам, презирая их. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

По мнению Супрун, главная цель таких действий власти — понравиться украинцам, в частности медикам, но при таком подходе настоящую трансформацию системы здравоохранения невозможно воплотить в жизнь.

Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков, как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью, — отметила она.

Бывшая руководительница Минздрава добавила, что и президент Зеленский, и нардеп Михаил Радуцкий, и министр здравоохранения Максим Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и стремятся сохранить свои позиции среди медицинской элиты и фармацевтической мафии.

По мнению Супрун, новая медреформа Зеленского заключается в том, что медикам предлагают уравниловку и рабство, а пациентам — страх, страдания и смерть. В то же время Зеленский и его окружение останутся с высокими рейтингами и зарубежными клиниками.

Она призвала украинцев выключать телевизор и начинать понимать последствия своих решений.

Напомним, Зеленский заявил, что второй этап медреформы Супрун не предусматривает достаточного финансирования экстренной помощи, многопрофильных больниц, онкологических центров, госпиталей для ветеранов, большинства детских больниц, психиатрической и туберкулезной служб. Кроме того, президент пугает безработицей 50 тыс. медиков.