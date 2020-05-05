В «Слуге народа» отреагировали на возвращение кадров Януковича в Налоговую службу

https://racurs.ua/n137729-getmancev-o-vozvraschenii-kadrov-yanukovicha-v-nalogovuu-ya-principialnyy-protivnik-lustracii.html

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Государственная налоговая служба недавно получила нового руководителя — Алексея Любченко, который 20 лет работал в налоговых органах, в том числе был заместителем председателя налоговой при президентстве обвиняемого в госизмене Виктора Януковича. В то же время в «Слуге народа» отреагировали на возвращение кадров Януковича в Налоговую службу и негативно высказались о люстрации.

Сам факт работы при предыдущие власти — это еще не клеймо человека. Возможно человек честный, но работала в определенных условиях. Я вообще принципиальный противник люстрации. У меня нет никакой негативной информации о работе Любченко в прошлом. Давайте подождем, — заявил глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев в интервью «БизнесЦензор».

Нардеп убежден, что министр финансов Сергей Марченко стремится реализовать кадровую политику как можно лучше. Также на Марченко лежит ответственность за выполнение плана поступлений доходов в госбюджет.