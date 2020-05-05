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Ракурс
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пулитцеровскую премию 2020 года вручили за статьи о режиме Путина и убийстве украинского офицера

5 мая 2020, 13:11
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Пулитцеровскую премию — одну из самых престижных наград в области журналистики в этом году вручили журналистам американского издания The New York Times.

Сотрудники газеты в 2019 году опубликовали восемь статей, «разоблачающих хищничество режима Владимира Путина». Об этом сообщается на сайте премии.

Один из материалов касается осуществленного в 2016 году по заказу ФСБ РФ убийства украинского военного Ивана Мамчура, который был связан с поставкой в ​​Грузию систем ПВО во время войны этого государства с Россией в 2008 году.

Другие материалы касаются осуществляемых спецслужбами РФ отравлений в Европе, бомбардировок российской авиацией больниц в Сирии и вмешательства в дела стран Африки.

В посольстве России в США уже отреагировали на вручение премии. Пресс-служба посольства назвала статьи победителей премии «сборником неразбавленных русофобских вымыслов».



Мамчура застрелили в сентябре 2016 года в коридоре жилого дома в Ровно. В начале марта этого года Ровенский городской суд за совершение этого убийства приговорил завербованного российскими спецслужбами ранее дважды судимого гражданина Украины Олега Смородинова к 12 годам лишения свободы.

Напомним, Смородинова задержали осенью 2016 года при попытке пересечения государственной границы.


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