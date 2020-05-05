Условия МВФ для Украины предусматривают ставки кредитования на уровне Ганы и Нигерии

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Условия МВФ для Украины предусматривают ставки кредитования на уровне Ганы и Нигерии, а по рейтингу наша страна граничит с Габон и Эквадором. Председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев отметил, что с госдолгом на уровне 60% ВВП Киев платит довольно высокую процентную ставку. Это объясняется недоверием инвесторов к Украине.

Сегодня Украина находится среди стран, с которыми нам менее всего хотелось бы себя сопоставлять. Габон, Эквадор. По ставкам — Гана, Нигерия. К сожалению, для этого есть объективные обстоятельства: наша политическая и экономическая нестабильность, которая кое-где заканчивается революциями, война, но самое главное — систематическое невыполнение обязательств нашим государством на протяжении десятков лет, — заявил Гетманцев в интервью «БизнесЦензор».

По его словам, Украина сначала о чем-то договаривается, а потом не выполняет договоренности.

Репутация — это то, что в финансах стоит денег в прямом смысле этого слова. И эту проблему, разумеется, нельзя решить дефолтом, даже если пытаться завуалировать ее под более приличным термином «реструктуризация». Дефолт всегда приводит к новым договоренностям на более сложных условиях для должника… Даже не упоминая об ужасных социально-экономических последствиях, — убежден нардеп.

В то же время он заявил, что в случае провала в парламенте голосования за «антиколомойский» закон Украина не перестанет быть платежеспособной.

Нам однозначно будет трудно, потому что кредиты от МВФ это, помимо дешевых денег, еще и сигнал для международных инвесторов… Но, с другой стороны, у нас есть сравнительно большой объем золотовалютного резерва, банковская система накопила ликвидность… Я подтверждаю, что наша политика направлена на прекращение кредитования МВФ вместе со значительной степенью зависимости от кредиторов, — резюмировал Гетманцев.





Вместе с тем, глава финансового комитета Рады считает Украину надежным партнером, для которого «путь дефолта является тупиковым». Однако, по мнению нардепа, украинский долг — дорогостоящий, поскольку каждая третья гривна в госбюджете идет на его обслуживание.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что в течение 2020 года Украина получит 1,75 млрд долл. и еще 1,75 млрд долл. Общая сумма трехлетней программы кредитования МВФ составляет 8 млрд долл.