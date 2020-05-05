Умови МВФ для України передбачають ставки кредитування на рівні Гани і Нігерії

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Умови МВФ для України передбачають ставки кредитування на рівні Гани і Нігерії, а за рейтингом наша країна межує з Габон та Еквадором. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що з держборгом на рівні 60% ВВП Київ сплачує досить високу відсоткову ставку. Це пояснюється недовірою інвесторів до України.

Сьогодні Україна перебуває серед країн, з якими нам щонайменше хотілося б себе співставляти. Габон, Еквадор. По ставках — Гана, Нігерія. На жаль, для цього є об'єктивні обставини: наша політична та економічні нестабільність, що подекуди закінчується революціями, війна, але найголовніше — систематичне невиконання зобов’язань нашої держави протягом десятків років, — заявив Гетманцев в інтерв’ю «БізнесЦензор».

За його словами, Україна спочатку про щось домовляється, а потім не виконує домовленості.

Репутація — це те, що у фінансах коштує грошей в прямому сенсі цього слова. І цю проблему, зрозуміло, не можна вирішити дефолтом, навіть якщо намагатися завуалювати його під більш пристойним терміном «реструктуризація». Дефолт завжди призводить до нової домовленості на більш складних умовах для боржника. Це якщо навіть не говорити про жахливі соціально-економічні наслідки, — переконаний нардеп.

Водночас він заявив, що у разі провалу у парламенті голосування за «антиколомойський» закон Україна не перестане бути платоспроможною.

Нам однозначно буде важко, бо кредити від МВФ це, крім дешевих грошей, ще і сигнал для міжнародних інвесторів… Але, з іншого боку, у нас є порівняно великий обсяг золотовалютного резерву, банківська система накопичила ліквідність… Я підтверджую, що наша політика спрямована на припинення кредитування МВФ разом із значним ступенем залежності від кредиторів, — резюмував Гетманцев.





Разом з тим, очільник фінансового комітету Ради вважає Україну надійним партнером, для якого «шлях дефолту є тупіковим». Однак, на думку нардепа, український борг є дорогим, оскільки кожна третя гривня в держбюджеті йде на його обслуговування.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомив, що впродовж 2020 року Україна отримаємо 1,75 млрд дол. і 1,75 млрд дол. Загальна ж сума трирічної програми — 8 млрд дол.