Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n137727-cogorichnu-pulitcerivsku-premiu-vruchyly-za-statti-pro-rejym-putina-ta-vbyvstvo-ukrayinskogo-oficera.html

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Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики цього року вручили журналістам американського видання The New York Times.

Співробітники газети у 2019 році опублікували вісім статей, які «викривають хижацтво режиму Володимира Путіна». Про це повідомляється на сайті премії.

Один із матеріалів стосується здійсненого у 2016 році на замовлення ФСБ РФ вбивства українського військового Івана Мамчура, який був пов’язаний з постачанням до Грузії систем ПВО під час війни цієї держави з Росією у 2008 році.

Інші матеріали стосуються здійснюваних спецслужбами РФ отруєнь у Європі, бомбардувань російською авіацією лікарень у Сирії та втручання у справи країн Африки.

У посольстві Росії в США вже відреагували на вручення цьогорічної премії. Прес-служба посольства назвала статті цьогорічних переможців премії «збіркою нерозбавлених русофобських вигадок».

Мамчура застрелили у вересні 2016 року в коридорі житлового будинку в Рівному. На початку березня цього року Рівненський міський суд за скоєння цього вбивства засудив завербованого російськими спецслужбами раніше двічі судимого громадянина України Олега Смородінова до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Смородінова затримали восени 2016 року під час спроби перетину державного кордону.