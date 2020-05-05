У “Слузі народу” відреагували на повернення кадрів Януковича у Податкову службу

https://racurs.ua/ua/n137729-getmancev-pro-povernennya-kadriv-yanukovycha-do-podatkovoyi-ya-pryncypovyy-protyvnyk-lustraciyi.html

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Державна податкова служба нещодавно отримала нового керівника — Олексія Любченка, який 20 років працював в податкових органах, зокрема й був заступником голови податкової за президентства обвинуваченого у держзраді Віктора Януковича. Водночас у «Слузі народу» відреагували на повернення кадрів Януковича у Податкову службу та негативно висловилися про люстрацію.

Сам факт роботи при попередніх владах — це ще не є клеймом людини. Можливо людина чесна, але працювала в певних умовах. Я взагалі принциповий противник люстрації. У мене немає жодної негативної інформації про роботу Любченка в минулому. Давайте почекаємо, — заявив очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю «БізнесЦензор».

Нардеп переконаний, що міністр фінансів Сергій Марченко прагне реалізувати кадрову політику якнайкраще. Також на Марченку лежить відповідальність за виконання плану надходжень доходів до держбюджету.